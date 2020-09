Si Neal Maupay a été l'homme de la rencontre dimanche lors du succès de Brighton à Newcastle (0-3), Leandro Trossard s'est aussi illustré en distillant un assist à l'attaquant français dans cette rencontre de la 2e journée de Premier League.Le Diable Rouge réalise un bon début de saison avec les Seagulls, lui qui avait déjà marqué lors de la première journée contre Chelsea. Avec ce premier succès en championnat, Brighton se hisse à la 9e place. En début de journée, Tottenham a largement dominé Southampton (2-5) grâce à un quadruplé de Son et un but de Harry Kane, passeur décisif sur les quatre réalisations du Sud-Coréen. Toby Alderweireld a passé toute la rencontre sur les banc des Spurs. José Mourinho lui a préféré Sanchez et Dier dans l'axe de la défense. En France, Thomas Foket a disputé toute la rencontre perdue par Reims à Metz (2-1) lors de la 4e journée de Ligue 1. L'attaquant sénégalais Ibrahima Niane a inscrit un doublé pour les Grenats (18e, 88e) alors que Boulaye Dia avait temporairement égalisé (43e). Les Messins pointent à la 17e place (3 pts) après leur premier succès, Reims est 19e et avant-dernier (1 pt). A noter que Wout Faes était suspendu et que Thibault De Smet est resté sur le banc des Champenois. (Belga)