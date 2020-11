Leandro Trossard pourrait être absent lors des trois prochains matchs internationaux des Diables Rouges : l'amical contre la Suisse (11/11) et les deux derniers duels de la phase de groupes de la Ligue des Nations contre l'Angleterre (15/11) et le Danemark (18/11). Trossard était absent vendredi soir lors du match de Premier League de son équipe Brighton contre Burnley (0-0). Il souffre des adducteurs.Trossard s'est blessé à l'entraînement en début de semaine. "Nous espérons qu'il sera à nouveau disponible après la pause internationale", a expliqué l'entraîneur de Brighton, Graham Potter, dans le journal local The Argus. "Nous devons donner du temps à tout cela. Le diagnostic initial était assez positif". Trossard a joué les sept premiers de championnat des Seagulls. L'attaquant a inscrit un but et donné une passe décisive. (Belga)