Législatives en Roumanie: sociaux-démocrates et libéraux au coude-à-coude

Les libéraux pro-européens au pouvoir en Roumanie et leurs rivaux sociaux-démocrates se situaient au coude-à-coude, crédités respectivement de 29% et de 30,5% des voix, selon un sondage sortie des urnes publié à l'issue des élections législatives dimanche.Le parti libéral (PNL) du Premier ministre Ludovic Orban demeure toutefois favori pour former le futur gouvernement, en s'alliant avec les réformistes de l'alliance USR-Plus, qui devrait récolter près de 16% des voix, d'après ce sondage réalisé par l'institut CURS-Avangarde. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.