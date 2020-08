Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) a remporté la 4e étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), qui a relié Ugine à Megève sur 153,5 km samedi. L'allemand a accéléré à 2 km de l'arrivée et l'a emporté en solitaire avec 41 secondes d'avance sur l'Espagnol David De la Cruz (UAE-Team Emirates) et 56 sur le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step).Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a terminé 10e à 3:01. Le Slovène conserve la tête du classement général, où il compte 14 et 24 secondes sur les Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Guillaume Martin (Cofidis). Lennard Kämna, 23 ans, a enlevé samedi son premier succès professionnel. Sa victoire vient sauver la journée de son équipe BORA-hansgrohe, qui a perdu trois coureurs dans cette 4e étape, dont l'Allemand Emanuel Buchmann, qui était 3e au classement général. Le vainqueur du dernier Tour de France, le Colombien Egan Bernal (Ineos) n'a pas pris le départ en raison de douleurs au dos. Le Critérium du Dauphiné, remporté l'an dernier par le Danois Jakob Fuglsang, se terminera dimanche par une nouvelle étape de montagne, disputée sur 153,5 km autour de Mégève. (Belga)