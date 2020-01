Les actions dans les prisons se poursuivront la semaine prochaine

Les actions des gardiens de prison contre la mise en place d'un service minimum en cas de grève se poursuivront la semaine prochaine et pourraient même s'intensifier.Le mouvement a débuté mercredi passé. A l'heure actuelle, il touche principalement les prisons de Louvain Central et de Saint-Gilles, où un peu moins de 60% des gardiens étaient à leur poste dimanche après-midi. Par contre, à Merksplas, 86% des gardiens travaillaient et à Gand, ce pourcentage atteignait même 97%. Dans les autres prisons du pays, seules quelques actions individuelles étaient constatées, conduisant tout de même à l'annulation des promenades à Andenne. Le mouvement pourrait par ailleurs reprendre de l'ampleur dès ce dimanche soir, avec des actions collectives prévues notamment à Louvain, à Saint-Gilles, à Termonde ou encore à Malines. "Traditionnellement, les travailleurs sont moins disposés à l'action durant le week-end. Nous craignons de devoir tenir compte, dans les jours à venir, d'une mobilisation plus importante", a indiqué une porte-parole de l'administration pénitentiaire. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.