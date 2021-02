Les admissions à l'hôpital et les décès en forte baisse

Le nombre moyen de personnes admises chaque jour à l'hôpital en Belgique pour contamination au Sars-Cov-2 a baissé de 10% sur base hebdomadaire. Elles étaient en moyenne 117 entre le 27 janvier et le 2 février, contre 130 au cours de la période de sept jours précédente, selon le rapport quotidien de Sciensano publié mercredi.Le nombre de décès est également en forte baisse. En moyenne, 42,6 décès par jour étaient à déplorer entre le 24 et le 30 janvier, soit une baisse de 21% en comparaison avec la période de sept jours précédente. Sur cette période, 298 personnes sont donc décédées après avoir été testées positives au virus: 194 en Flandre, 77 en Wallonie et 27 à Bruxelles. Près de la moitié d'entre elles (137) étaient des résidents de maisons de repos ou de maisons de repos et de soins. Mardi/hier, les hôpitaux belges accueillaient 1.794 patients covid-19, dont 311 en soins intensifs. Une semaine auparavant, 1.928 patients positifs, dont 322 en soins intensifs y étaient encore. Il s'agit donc de baisses respectives de 7 et 3%. À l'échelle du pays, 16% des lits de soins intensifs étaient occupés par des patients covid-19. Le taux d'occupation variait de 7% en province de Namur à 20% dans le Limbourg. Seul indicateur à la hausse, le nombre moyen de contaminations était de 2.348 par jour du 24 au 20 janvier. Mais la hausse de 9% par rapport à la semaine précédente était toujours inférieure à la hausse du nombre de tests effectués (+14%). Le taux de positivité restait stable à 5,5%. Il variait de 5,2% chez les 20-39 ans et les enfants de moins de 10 ans à 6% chez les personnes de plus de 65 ans. Le taux de reproduction demeurait stable, à 0,96. Depuis le début de la pandémie, 713.271 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus en Belgique et 21.173 décès lui sont attribués. Selon les dernières données publiées, 296.950 personnes ont reçu une première dose de vaccin en Belgique, parmi lesquelles 30.145 ont reçu la seconde dose. (Belga)

