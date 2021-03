La plupart des bureaux de location touristique sont déjà quasiment complets pour les vacances de printemps (Pâques), indique mercredi la Confédération des Professions de l'Immobilier Flandre (CIB Vlaanderen). L'offre est cependant réduite cette année, car de nombreux propriétaires séjournent eux-mêmes dans leur gîte."Nous recevons le signal de la majorité des bureaux qu'ils sont complets. Là où ce n'est pas le cas, le taux d'occupation est de 80%", explique le directeur de la communication de l'organisation, Kristophe Thijs. Il reste principalement de petits appartements et studios et des logements situés plutôt dans l'arrière-pays. Le taux d'occupation est légèrement inférieur au Coq (75%). "Cela est peut-être dû au fait qu'il y a généralement beaucoup d'Allemands qui viennent en vacances. Ils ne peuvent pas venir au Coq pendant les vacances de Pâques", selon M. Thijs. La CIB souligne également que le tourisme maritime se déroule en toute sécurité. "Les personnes qui louent un logement en bord de mer disposent de leurs propres installations sanitaires et peuvent voyager dans leur propre bulle. Il existe également des protocoles stricts pour le secteur." (Belga)