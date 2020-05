La Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA), l'Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) et la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) lancent une opération de distribution de stocks agricoles à l'attention d'associations caritatives, font savoir ces fédérations d'agriculteurs vendredi dans un communiqué.Certaines productions agricoles sont impactées par la crise du coronavirus. C'est notamment le cas du secteur de la pomme de terre qui a enregistré au cours de ces dernières semaines un gros ralentissement de sa transformation et de l'exportation des produits à base de pomme de terre. "Nos agriculteurs font dès lors face à d'importants stocks qui sont bloqués dans leurs exploitations", expliquent les trois fédérations agricoles. Celles-ci proposent aux producteurs "d'offrir une partie de leurs excédents de pommes de terre aux associations caritatives". "Pour ce faire, l'UAW a mis en place une cellule qui mettra en contact les agriculteurs participants et les associations caritatives désireuses de venir se fournir dans les fermes", détaille le communiqué. Les producteurs et les associations caritatives intéressées peuvent contacter l'UAW par courriel à l'adresse uaw@fwa.be. (Belga)