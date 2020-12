Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré lundi que les chaînes d'approvisionnement du Royaume-Uni étaient "solides et robustes" malgré la suspension des liaisons décrétées par de nombreux pays en raison de la nouvelle souche de coronavirus."Les retards ne concernent qu'une très faible proportion de la nourriture entrant au Royaume-Uni et comme l'ont dit les chaînes de supermarchés britanniques, les chaînes d'approvisionnement sont solides et robustes", a déclaré à la presse Boris Johnson. Il a précisé avoir discuté de la situation avec le président français Emmanuel Macron qui, selon lui, a dit vouloir "régler la situation dans les prochaines heures". (Belga)