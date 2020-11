Les assureurs belges ont enregistré plus de 330.000 accidents en 2019

En 2019, les assureurs belges ont enregistré 331.516 accidents de la route, soit une moyenne de 908 sinistres par jour, selon le baromètre annuel d'Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances, relayé dans les éditions de Sudpresse samedi.Ces statistiques prennent en compte les accidents corporels et non corporels, les accidents graves mais aussi les accrochages. Les données d'Assuralia pourraient sous-estimer quelque peu la réalité, certains accidents bénins faisant l'objet d'un arrangement à l'amiable, pointe le porte-parole d'Assuralia, Wauthier Robyns. Le nombre d'accidents a diminué depuis 2010, où 380.000 sinistres avaient été enregistrés, alors que le parc automobile privé était plus réduit (5,2 millions de véhicules, contre 5,8 millions en 2019). Dans 31% des cas, l'accident était provoqué par un véhicule qui en a percuté un autre en stationnement ou à l'arrêt. Un quart est dû à un véhicule tamponnant à l'arrière la voiture qui le précède tandis que 19% des accidents ont été causés par un véhicule qui manœuvre. L'an dernier, 166 accidents ont engendré une intervention de l'assurance de plus de 500.000 euros. (Belga)

