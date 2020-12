Les auto-écoles vont reprendre partiellement leurs activités lundi. Les cours et examens pour le permis voiture (B et BE) restent cependant suspendus, indique RTL samedi midi.Dès lundi, les cours pratiques et théoriques des permis A (deux-roues), C (camion) et D (bus) pourront être donnés. "Pour les voitures qui représentent la majeure partie de notre chiffre d'affaires, l'activité reste à l'arrêt", explique David Barattucci, vice-président de la Fédération des auto-écoles agréées. Les auto-écoles étant considérées comme une activité non-essentielle, la pleine reprise n'est pas encore possible. La reprise partielle lundi se fera dans des conditions très strictes. Près de 60.000 élèves sont en attente de passer leur permis de conduire. La Fédération des auto-écoles estime qu'il faudra un à deux ans avant de rattraper le retard accumulé pendant la crise sanitaire. (Belga)