Leicester n'est plus 3e au classement de la Premier League de football. Les Foxes ont partagé les points sur la pelouse balayée par la pluie d'Arsenal (1-1), mardi soir en match de la 34e journée du championnat d'Angleterre. Youri Tielemans, au coup d'envoi, Dennis Praet, présent à partir de la 82e minute, et leurs partenaires n'ont engrangé que 6 points sur 15 depuis la reprise à huis clos du championnat après l'interruption imposée par la crise du Covid-19 au mois de mars. Comme dans le même temps Chelsea en gagnait douze, les Blues de Frank Lampard se retrouvent sur le podium avec 60 points contre 59 aux hommes de Brendan Rodgers.Les deux meilleurs buteurs de la compétition ont justifié leur réputation. Aubameyang a inscrit son 20e but avec les Gunners dès la 21e minute. Vardy a lui secoué les filets une 22e fois dans cette campagne à la 85e, profitant de l'avantage du nombre dont Leicester profitait depuis l'exclusion de Nketiah à la 75e. Arsenal reste 7e au classement avec 50 points à cinq longueurs de Manchester United actuel dernier qualifié européen. . (Belga)