L'Inter Milan n'est pas parvenu à se défaire de l'Udinese samedi lors de la 19e journée de Serie A (0-0). Dans le même temps, le Milan AC, leader de Serie A, a été terrassé à domicile par l'Atalanta Bergame (0-3).Privé d'Alexis Saelemaekers, suspendu, l'AC Milan a subi sa deuxième défaite de la saison en Serie A, moins d'un mois après celle enregistrée contre la Juventus, après des buts de Christian Romero (26e), Josip Ilicic sur penalty (53e) et Duvan Zapata (77e). Les Intéristes avaient donc l'occasion de rattraper leur rival en tête de Serie A et ils pensaient ouvrir rapidement le score lorsque Lautaro Martinez trompait Juan Musso mais l'attaquant argentin était signalé hors-jeu (8e). Martinez encore lui, était à deux doigts de marquer son dixième but de la saison lorsque Rodrigo Becao lui offrait le ballon dans la surface mais Musso sortait un arrêt de grande classe pour sauver les siens. Les Nerazzurri n'arrivaient pas à se créer d'autres occasions et, frustré, Antonio Conte était expulsé en fin de rencontre (90e). L'Inter rate l'occasion de rattraper l'AC Milan au classement mais grappille un point sur son rival. L'Inter compte désormais 41 points, contre 43 pour l'AC Milan. (Belga)