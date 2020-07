Leicester a craqué dimanche à Tottenham dans le cadre de la 37e journée et avant-dernière journée du championnat d'Angleterre de football (3-0). Au classement, les Foxes se retrouvent en 4e position avec 62 points tout comme Manchester United (5e), qui reçoit West Ham mercredi. Sixièmes (58 points), les Spurs restent prétendants à une place en Europa League. Chez les vainqueurs, Toby Alderweireld a joué tout le match et Jan Vertonghen est resté sur le banc. Titulaire chez les visiteurs, Youri Tielemans a été remplacé par Dennis Praet (70e).Leicester s'est immédiatement rapproché du but de Hugo Lloris notamment sur des actions de Tielemans. Le Diable rouge a placé deux fois le ballon dans le rectangle des Spurs, d'abord sur coup franc de la gauche dégagé par Harry Kane (5e) puis sur un centre de la droite (6e). Tottenham a répliqué par Kane, qui a lancé Heung-Min Son. Après avoir repiqué dans l'axe pour entrer dans la surface, le Sud-Coréen a dégagé une frappe à ras de terre que James Justin a déviée dans son but (7e, 1-0). Le ballon a alors essentiellement circulé dans la moitié de terrain de Tottenham mais Lloris a repoussé sur la ligne une tentative de Jamie Vardy (20e) et a détourné une reprise au point de penalty d'Ayoze Perez (25e). Petit à petit, les Londoniens ont commencé à tenir le ballon au milieu et sur un effort de Lucas Moura, Kane a battu Kasper Schmeichel d'un tir croisé (37e, 2-0). L'international anglais a remis le couvert d'une frappe enroulée (40e, 3-0). A la reprise, Tottenham a continué à tabler sur le contre et a encore pu compter sur Lloris, qui a dévié d'une claquette une bombe de Demarai Gray (58e). Les hommes de Brendan Rodgers ont de nouveau monopolisé le ballon dans le camp adverse mais ont cherché désespérément une faille dans le solide bloc des Spurs. (Belga)