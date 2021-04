Brighton, avec Leandro Trossard aligné toute la rencontre, a partagé 0-0 à domicile face à Everton, lundi, lors de la 31e journée du championnat d'Angleterre.Everton est huitième de la Premier League avec 48 points. Brighton (33 points) occupe la 15e place avec 7 points d'avance et un match de moins que Fulham, le premier relégué. En Turquie, Gaziantep, avec Kevin Mirallas pendant 90 minutes, a perdu 3-1 sur la pelouse de Fenerbahçe lors de la 34e journée. Fener Yandas (56e), Valencia (71e) et Gumus (90e+4) ont marqué pour Fenerbahçe. Maxim avait provisoirement égalisé pour Gaziantep. Fenerbahçe, deuxième avec 66 points, reste en course pour le titre, à 4 longueurs de Besiktas. Gaziantep (50 points) est sixième. (Belga)