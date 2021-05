Tenu en échec à Brighton (0-0), où Leandro Trossard a joué 83 minutes, samedi soir lors de la 36e journée de Premier League, West Ham a quasiment dit adieu à toute chance de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.Avec 59 points, les Hammers ne sont que 6e, derrière Liverpool avec 60 unités et un match en moins, et Chelsea, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, qui a 5 longueurs d'avance et une bien meilleure différence de buts (+22 contre +10). Équipe surprise de la saison, revitalisée par David Moyes après avoir difficilement sauvé sa place dans l'élite la saison dernière, West Ham marque le pas au pire moment, alors que son calendrier semblait favorable pour la fin de saison. Les Londoniens n'ont pris que quatre points sur les cinq dernières journées et Brighton, 17e et déjà assuré de son maintien, est même passé tout près de la victoire. Sur une contre-attaque bien menée, un appel tranchant dans l'axe a permis à Danny Wellbeck de se présenter seul face au gardien adverse et de le tromper d'une jolie balle piquée (1-0, 84e). La minute précédente, Trossard avait cédé sa place à Zeqiri. Mais West Ham, qui avait raté l'ouverture du score de très peu juste avant, sur une tête un rien trop décroisée de Craig Dawson (83e), a réussi à prendre le petit point qui le maintient mathématiquement en vie dans la course via Saïd Benrahma (1-1, 87e). Dans les autres matches de la journée, Southampton a pris le meilleur sans trop de peine face à un Fulham déjà condamné à la relégation (3-1). Et avant cela, le Leeds de Marcelo Bielsa, toujours 10e, était allé largement s'imposer chez Burnley (4-0), assuré aussi de son maintien, qui finit la saison en roue libre. L'attaquant Rodrigo, entré à l'heure de jeu, a marqué deux buts en trois minutes. (Belga)