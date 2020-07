Malgré un but de Leandro Trossard, Brighton s'est incliné 1-3 contre Liverpool, mercredi, lors de 34e journée du championnat d'Angleterre.Liverpool commençait la rencontre en fanfare: après 8 minutes, le score était de 0-2 suite aux buts de Salah (6e), après un ballon perdu par la défense, et Henderson (8e), d'une frappe des 20 mètres. Trossard sonnait la révolte de son camp. A la 19e, il butait sur Alisson, sorti à toute vitesse pour réduire l'angle. A la 28e, Trossard se jouait d'Alexander-Arnold avant de centrer pour Maupay, dont la tentative était repoussée par Alisson (28e). Trossard réduisait l'écart juste avant la pause. L'ancien capitaine de Genk reprenait en demi-volée un centre de la droite de Lamptey (45e). Il marque son quatrième but de la saison. Mathew Ryan, l'ancien gardien de Bruges, devait s'incliner une nouvelle fois en seconde période, sur une tête de Salah (76e). Divock Origi est resté sur le banc des 'Reds'. Déjà sacré champion d'Angleterre, Liverpool compte 92 points et peut encore espérer atteindre le cap symbolique des 100 points. Brighton (36 points) est quinzième avec 9 longueurs d'avance sur le premier relégable, Aston Villa. (Belga)