Koen Casteels a joué l'entièreté de la rencontre qui a vu Wolfsburg l'emporter à Gelsenkirchen face à Schalke 04 (0-2) ce samedi lors de la 8e journée de Bundesliga. Benito Raman est entré à la 39e minute. Orel Mangala, aligné toute la rencontre, a fait match nul 3-3 à Hoffenheim avec Stuttgart.Wolfsburg a vite pris l'avantage face à Schalke grâce à un but de Wout Weghorst (3e) avant que Xaver Schlager ne double la mise (24e), clôturant ainsi la marque (0-2). Koen Casteels réussit déjà son 4e clean sheet de la saison et permet à Wolfsburg de remonter à la 5e place du classement (14 points) alors que Schalke et Raman, qui n'ont pas encore gagné cette saison, végètent à la 17e place avec 3 petits points. Orel Mangala, encore titulaire, n'a pu aider Stuttgart à l'emporter à Hoffenheim (3-3). Christoph Baumgartner a ouvert le score pour les visités (16e). Nicolas Gonzalez a ensuite égalisé (18e) et l'attaquant congolais Silas Wamangituka a mis Stuttgart devant à la 27e minute. En début de deuxième mi-temps, Ryan Sessegnon a remis les compteurs à zéro (48e) et à la 71e, Andrej Kramaric a retourné la situation en faveur d'Hoffenheim sur penalty. Il a ensuite fallu attendre la 93e minute pour voir Marc-Olivier Kempf égaliser pour Stuttgart qui enregistre son 4e match nul d'affilée et pointe à la 8e place de Bundesliga avec 11 points. Hoffenheim est 12e avec 8 points. Nathan De Medina n'a pas décollé du banc de l'Arminia Bielefeld qui a été battu 1-2 par Leverkusen. (Belga)