Chelsea est le premier finaliste de la FA Cup. Les 'Blues' ont battu Manchester City 1 but à 0, samedi, à Wembley. C'est la première compétition où les 'Cityzens' sont éliminés cette saison. Kevin De Bruyne, touché à la cheville, est sorti à la 48e minute.Hakim Ziyech, servi par un centre de la gauche de Timo Weerner, a inscrit l'unique but du match à la 55e minute. Quelques minutes plus tôt (48e), Kevin De Bruyne avait dû quitter la pelouse, touché à la cheville droite après un mauvais appui lors d'un duel avec N'Golo Kanté. Le Diable Rouge a été remplacé dans la foulée par le jeune Phil Foden. Battu par Arsenal en finale l'an passé, Chelsea visera un neuvième trophée. Le dernier remonte à 2018. Les 'Blues' rencontreront en finale le vainqueur de Leicester/Southampton, joué dimanche. Solide leader de la Premier League, demi-finaliste de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe de la Ligue le 25 avril contre Tottenham, Manchester City voit s'envoler un premier trophée au cours de cette saison. (Belga)