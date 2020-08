Laurent Ciman et Toronto FC ont signé une deuxième victoire consécutive depuis la reprise de la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football. La franchise canadienne a battu vendredi Vancouver Whitecaps 1-0, après s'être joué du même club 3-0 mercredi. Ciman est monté à six minutes de la fin.Richie Laryea a inscrit l'unique but de la rencontre, sur un assist d'Alejandro Pozuelo (ex-Genk), au quart d'heure. Toronto occupe la deuxième place de la Conférence Est avec 15 points en sept rencontres, sans défaite. La saison a repris le mois passé avec le tournoi "MLS is Back" joué à Orlando. Le Toronto FC a été éliminé en 8e de finale contre le New York City FC. La saison régulière a repris le 12 août avec des matchs joués à huis clos. (Belga)