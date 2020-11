Les Belges à l'étranger - Crystal Palace cartonne contre Leeds (4-1) et revient à trois points des leaders

Crystal Palace a battu Leeds 4-1 samedi dans le cadre de la 8e journée du championnat d'Angleterre de football. Le duo belge Christian Benteke et Michy Batshuayi n'a pas joué un rôle en vue dans ce succès. En effet, Benteke est monté au jeu quand le résultat était acquis (85e) et Batshuayi est resté sur le banc.Scott Dann (12e, 1-0), Eberechi Eze (2-0), un autogoal de Helder Costa (42e, 3-1) et Jordan Ayew (70e, 4-1), qui a cédé sa place à Benteke, ont griffé cette victoire. Au classement, les Glazers se retrouvent 6e avec 13 points, trois de moins que le duo de tête composé par Southampton et Liverpool, qui compte un match de moins. Leeds est 14e (10 points). (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.