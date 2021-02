Bologne et Benevento ont partagé l'enjeu (1-1) vendredi soir lors du premier match de la 22e journée de Serie A. Daam Foulon est monté au jeu à la 76e minute pour les 'Stregoni'.Bologne a pris les commandes de la partie dès la première minute grâce à Nicola Sansone (1-0, 1re) mais Nicolas Viola a rétabli l'égalité à l'heure de jeu pour les promus alors que la neige commençait à tomber sur la pelouse du stade Renato Dall'Ara (1-1, 60e). Malgré la montée au jeu de Daam Foulon, qui a disputé son 18e match de Serie A depuis son arrivée cet été en provenance de Waasland-Beveren, Benevento n'a pas su renverser la situation. Au classement, Bologne et Benevento pointent respectivement aux 13e et 14e places, à égalité de points (24 points), neuf longueurs au-dessus de la zone rouge. Samedi, l'AC Milan, leader, se rendra à Spezia en soirée (20h45). Dans l'après-midi, Naples accueillera Juventus dans le choc du weekend. Dimanche, l'Inter Milan, 2e, recevra la Lazio. (Belga)