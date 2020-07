Sacrée championne d'Italie pour la 9e fois consécutive dimanche soir, la Juventus s'est inclinée 2-0 à Cagliari, mercredi, lors de la 37e et avant-dernière journée de la Serie A. Le jeune Belge Daouda Peeters, 21 ans, en a profité pour effectuer ses débuts avec les 'Bianconeri'.Trois jours après le titre, et alors que le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Lyon approche à grands pas, l'entraîneur Maurizio Sarri a donné du temps de jeu à plusieurs jeunes de l'effectif. Parmi eux, Daouda Peeters. Formé au Lierse et à Bruges, le milieu de terrain avait été recruté par la Sampdoria en juillet 2018. Depuis juin 2019, il évolue à la Juventus. Cette saison, il a surtout joué avec les U23, qui joue en Serie C, la troisième division. Il a d'ailleurs remporté la Coupe de Serie C fin juin, montant au jeu en fin de match en finale. Peeters, international espoirs, a fait son apparition à la 76e minute à la place de Rodrigo Bentancur. A ce moment-là, la Juventus était déjà menée 2-0 suite aux buts de Luca Gagliano (8e) et de Giovanni Simeone (45e+2). Malgré plusieurs tentatives, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à marquer. Avec 31 buts, le Portugais a sans doute vu ses espoirs de remporter le classement des buteurs s'envoler, puisque Ciro Immobile a marqué lors de la victoire de la Lazio sur Brescia (2-0), portant son compteur à 35 réalisation à une journée de la fin. La Juventus totalise 83 unités. Cagliari, où Radja Nainggolan est blessé jusqu'à la fin de la saison, pointe en 13e position avec 45 unités. (Belga)