Crystal Palace s'est incliné 3-0 sur la pelouse d'Aston Villa, samedi, lors de la 15e journée du championnat d'Angleterre de football. Christian Benteke a joué tout le match pour Crystal Palace tandis que Michy Batshuayi est monté à un quart d'heure du terme.Traoré a rapidement donné l'avantage à Aston Villa (5e). Les 'Villans' ont été réduits à dix juste avant la pause après le deuxième jaune reçu par Mings (45e). Malgré l'infériorité numérique, Aston Villa a inscrit deux nouveaux buts en seconde période, par Hause (66e) et El-Ghazi (76e). Aston Villa (25 points) remonte en sixième position, alors que Crystal Palace (18 points) est bloqué à la 13e place. Denis Odoi est resté sur le banc de Fulham, accroché 0-0 à domicile par Southampton. Fulham est 18e et premier relégué avec 11 points, un de moins que Brighton. Southampton (25 points) est huitième. En Championship, où la 21e journée était au programme, le gardien Thomas Kaminski a partagé 1-1 avec Blackburn face à Sheffield Wednesday. Blackburn est onzième avec 29 points. Isaac Mbenza a joué 81 minutes pour Huddersfield, battu 2-1 par Barnsley. Huddersfield (28 points) occupe la 14e position. Défaite aussi pour Ilias Chair, aligné tout le match, et Queens Park Rangers, dominés 0-2 par Swansea. QPR se trouve en 19e position avec 20 points, quatre de plus que le premier relégable, Derby County. (Belga)