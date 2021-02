Brighton a perdu le choc de bas de classement face à West Bromwich Albion samedi lors de la 26e journée de Premier League (1-0). Les Seagulls ont raté deux penalties.Brighton et Leandro Trossard jouaient un match crucial dans la lutte pour le maintien face à West Bromwich Albion. Malgré deux penaltiess obtenus et ratés, par Pascal Gross d'abord (19e), par Danny Welbeck ensuite (74e), les Seagulls ont été battus, sur un but du capitaine de West Brom, Kyle Bartley (11e). Lewis Dunk avait égalisé sur coup-franc mai l'arbitre avait décidé d'annuler le but, considérant que le défenseur central et capitaine de Brighton avait tiré trop tôt (19e). Leandro Trossard a joué toute la rencontre du côté de Brighton. Au classement, Brighton est toujours 16e avec 26 points alors que West Brom reste 19e mais compte désormais 17 unités, soit 8 de moins que le premier non-relégable, Newcastle. (Belga)