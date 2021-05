Toulouse, le club de Sébastien Dewaest et Brecht Dejaegere, a décroché vendredi son ticket pour le barrage pour la montée en Ligue 1 en battant 3-0 Grenoble et David Henen, monté au jeu à 10 minutes de la fin.Relégué en Ligue 2 l'année dernière, Toulouse devra maintenant battre le 18e de Ligue 1 dans une double confrontation prévue les 27 et 30 mai pour pouvoir retrouver l'élite du football français. Le nom de l'adversaire du Téfécé en barrages sera connu dimanche au terme de la 38e et dernière journée de Ligue 1. (Belga)