Le Borussia Dortmund a concédé une défaite surprise 0-2 face à Mayence, mercredi, dans le cadre de la 32e journée du championnat d'Allemagne de football. Sebastiaan Bornauw a marqué, mais n'a pu empêcher la défaite de Cologne à Leverkusen (3-1).Jonathan Burkardt, de la tête (33e), et Jean-Philippe Mateta, sur penalty (49e) ont inscrit les buts de Mayence contre Dortmund. Axel Witsel et Thorgan Hazard ont joué tout le match. Dortmund (66 points) reste deuxième du championnat, derrière le Bayern Munich, assuré d'un huitième titre consécutif depuis mardi avec ses 76 points. Mayence, 15e avec 34 points, assure pratiquement son maintient. Düsseldorf, 16e et barragiste contre le troisième de la deuxième division, compte 5 points de moins après son partage 2-2 à Leipzig (3e, 63 points) alors qu'il ne reste que deux journées à disputer. Cologne, avec Sebastiaan Bornauw aligné tout le match, s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Leverkusen. Sven Bender (7e) et Kai Havertz (40e) ont donné un double avantage à Leverkusen. Bornauw a réduit l'écart de la tête, sur un corner de la droite (59e). L'international espoirs a inscrit son sixième but de la saison. Mais Moussa Diaby a fixé le score à 3-1 en fin de rencontre (83e). Cologne (35 points) est 13e. Leverkusen (60 points) occupe la quatrième poistion avec un point d'avance sur le Borussia Mönchengladbach dans la course à la quatrième place, décisive pour la qualification à la prochaine Ligue des Champions. (Belga)