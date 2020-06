Dortmund, avec Axel Witsel et Thorgan Hazard titulaires, s'est assuré du titre honorifique de vice-champion d'Allemagne après sa victoire 0-1 sur le terrain de Leipzig samedi après-midi, lors de la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga, disputée à huis clos.Witsel, averti à la 79e pour une faute de main, a joué tout le match, alors que Thorgan Hazard est sorti à la 90e dans les rangs du BVB, qui s'est imposé grâce à deux buts de l'inévitable Erling Haaland (30e, 90e+3). Derrière le Bayern Munich, déjà sacré champion et qui s'est imposé 3-1 contre Fribourg samedi, Dortmund s'est assuré de la 2e place avec 69 points. Leipzig est 3e avec 63 unités. Les 'Taureaux rouges' doivent surtout regarder derrière eux, Mönchengladbach suivant à une longueur après sa victoire 1-3 à Paderborn, dernier et déjà relégué, samedi. Leverkusen a été distancé dans la course aux quatre premières places qualificatives pour la Ligue des champions. Le Bayer s'est incliné 0 au Hertha Berlin, où Dodi Lukabakio a joué un grand rôle dans la victoire. Donneur d'assist sur le premier but de Cunha à la 22e minute, l'attaquant belge de 22 ans a planté le but du 2-0 à la 55e. Dedryck Boyata a joué tout le match au sein de la défense du club berlinois, 10e avec 41 points. Wolfsburg et Koen Casteels sont allés s'imposer 1-4 à Schalke, qui poursuit sa série négative. C'est en effet le 16e match de Bundesliga sans victoire pour les 'Königsblauen', dont le dernier succès en championnat remonte au 17 janvier. Wolfsburg pointe au 6e rang avec 49 points, Schalke (39 points) est 11e. Cologne et Sebastiaan Bornauw ont pris un point à domicile face à Francfort. Les 'Boucs' pointent au 14e rang avec 36 points. En bas de tableau, où Paderborn est déjà relégué, Brême (17e, 28 pts) doit espérer un miracle pour ne pas descendre aussi: battu 3-1 à Mayence, le Werder compte deux points de retard sur le 16e et barragiste Düsseldorf (30 points) avant la dernière journée samedi prochain. (Belga)