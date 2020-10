L'Inter Milan a remporté son deuxième match de championnat (2-5) mercredi contre Benevento. Romelu Lukaku a inscrit son premier but après seulement 28 secondes de jeu et a récidivé à la 28e minute. Samedi dernier, Lukaku avait également marqué un but lors du premier match de l'Inter dans la nouvelle Serie A. L'Inter s'était imposée 4-3 contre Fiorentina à domicile.Mercredi, l'attaquant des Diables Rouges a parfaitement réceptionné un centre du nouveau venu Hakimi pour marquer son premier but de la soirée. Gagliardini a offert un deuxième but à l'Inter après 25 minutes de jeu tandis que Lukaku a planté un troisième goal trois minutes plus tard. Un mauvais dégagement du gardien de l'Inter Handanovic a permis à Caprari d'inscrire un but pour Benevento (1-3, 34e). Hakimi s'est ensuite occupé du 1-4 (42e). Lors de la deuxième mi-temps, Benevento a fait jouer son nouveau venu Daam Foulon qui n'a toutefois pas réussi à inverser la balance ni à empêcher l'Inter de marquer un cinquième but de Martinez à la 71e minute de jeu. Pour la deuxième fois du match, Caprari réduit l'écart, à 2-5. Lukaku a été remplacé au bout de 65 minutes. L'Inter Milan est actuellement en tête du classement après seulement deux journées avec six point sur six. Benevento compte trois points. (Belga)