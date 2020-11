Le capitaine des Diables Rouges Eden Hazard (29 ans, 106 sélections), qui a connu une saison 2019-2020 minée par les blessures, continue de jouer de malchance. Il est sorti à la 28e minute du match du Real Madrid contre Alavés samedi soir lors de la 11e journée de championnat d'Espagne.Hazard a été remplacé par le jeune brésilien Rodrygo mais il est sorti du terrain sans boiter. Selon la presse espagnole, il a pu se faire mal lors d'une action litigieuse dans la surface d'Alavés (20e), à la reprise d'une frappe de sa part repoussée par le gardien Fernando Pacheco. Le Belge a alors tenté un dribble et a été déséquilibré par le contact d'un défenseur d'Alavés sur son genou gauche. Après cette action, Hazard a été aperçu grimaçant, les mains sur les genoux. Arrivé au Real Madrid à l'été 2019 pour 5 ans et 115 millions d'euros en provenance de Chelsea, Hazard a vécu une première saison minée par des blessures à répétition aux chevilles. Il n'a marqué qu'un seul but en 22 matchs toutes compétitions confondues en 2019-2020. Le Brainois a manqué le début de la saison 2020-2021 à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, puis il a été testé positif au Covid-19 le 7 novembre. Il est ensuite revenu à la compétition contre Mönchengladbach le 27 octobre en Ligue des champions (2-2). Cette saison, il cumule deux buts en cinq matchs, toutes compétitions confondues. Il n'a plus joué pour la Belgique depuis douze mois. . (Belga)