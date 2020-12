Eden Hazard a repris l'entraînement collectif avec le Real Madrid. Le capitaine des Diables Rouges s'est entraîné avec les joueurs qui n'ont pas joué en championnat mardi contre Bilbao, comme le montrent des photos publiées par le club mercredi. Hazard pourrait déjà être repris pour le match à Eibar dimanche en championnat. Le Real Madrid jouera ensuite contre Grenade (23 décembre) et à Elche (30 décembre).Hazard, 29 ans, s'était blessé en championnat contre Alaves le 28 novembre. Jeudi dernier, il avait repris l'entraînement individuel en effectuant quelques exercices avec ballon. Il n'avait pas été repris pour les matches face à l'Atlético Madrid samedi dernier et Bilbao mardi. À cause de blessures à répétition et d'un test positif au coronavirus début novembre, le capitaine des Diables Rouges n'a joué que six matches cette saison pour les Madrilènes. La saison dernière, il avait déjà manqué une majeure partie de la saison. Le Real Madid partage actuellement la tête de La Liga avec l'Atletico Madrid et la Real Sociedad. (Belga)