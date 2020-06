Eden Hazard a évolué sous le maillot du Real Madrid dans un match pour la première fois depuis le 22 février, et sa fissure du péroné survenue à la 67e minute du match perdu à Levante. L'entraîneur Zinédine Zidane a organisé samedi soir (19h30) un véritable match d'entraînement à onze contre onze au stade Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Real Madrid, le complexe d'entraînement du club. L'équipe blanche, avec Hazard, qui laissé une belle impression, Thibaut Courtois et les autres titulaires habituels (Benzema, Modric, James, Carvajal, Asensio, Varane, Nacho, Kroos) était opposée à l'équipe turquoise des remplaçants. Dimanche prochain à 19h30, le Real Madrid jouera à domicile à huis clos dans ce même stade contre Eibar dans le cadre de la reprise du championnat d'Espagne où il reste onze journées à disputer."Zizou" a pu disposer de presque tous ses joueurs. Seuls Gareth Bale, légèrement blessé, et Luka Jovic, absent pour une plus longue période, étaient absents. "Le Belge est comme une moto. Il s'entraîne comme si rien ne lui était arrivé. Il est heureux, il essaie tout et en plus il réussit. Il va beaucoup nous aider pour tenter de gagner La Liga et pour le match retour contre City", a déclaré un de ses équipiers au journal AS à propos d'Eden Hazard. Hazard, 29 ans, a été opéré à la cheville droite à Dallas le 5 mars et a fait des progrès constants depuis lors. Pendant la pause forcée en raison de la pandémie de coronavirus, le capitaine des Diables Rouges a suivi un programme individuel. Il a ainsi pu se joindre au groupe dès le début des séances d'entraînement collectif au début du mois de juin. Finalement, Hazard n'a manqué que deux rencontres de championnat : contre Barcelone (victoire 2-0) et au Betis Séville (défaite 2-1). Le Real Madrid est deuxième de LaLiga, à deux points du FC Barcelone. En Ligue des champions, le Real a perdu 1-2 à domicile le match aller des huitièmes de finale face à Manchester City et Kevin De Bruyne le 26 février. La première saison de Hazard au Real Madrid a été difficile jusqu'à présent. Il a manqué le début du championnat en raison d'une blessure aux ischio-jambiers (claquage) et a également été mis sur la touche pendant plus de deux mois, entre le 26 novembre et le 16 février, en raison d'une fêlure au pied contractée face à Thomas Meunier (PSG). Il a ainsi manqué au total de la saison pas moins de vingt-trois matchs. Jusqu'à présent, il n'a marqué qu'un but et donné cinq passes décisives en quinze matchs joué avec le Real qui l'avait transféré l'été dernier de Chelsea pour un montant estimé à 100 millions d'euros, transfert annoncé il y a tout juste un an le 7 juin 2019. . (Belga)