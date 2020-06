Eden Hazard et Thibaut Courtois sont titulaires dans les rangs du Real Madrid, qui reçoit Eibar dimanche soir (19h30) pour la reprise des Merengue après la suspension de la Liga en raison de la pandémie de coronavirus.Pour Eden Hazard, il s'agit de son premier match officiel avec le Real depuis le 22 février, et sa fissure du péroné survenue à la 67e minute du match perdu à Levante. Le Diable Rouge est revenu de blessure pendant le confinement. Il a été opéré à la cheville droite à Dallas le 5 mars et a fait des progrès constants depuis lors. Pendant la pause forcée en raison de la pandémie de coronavirus, le capitaine des Diables Rouges a suivi un programme individuel. Il a ainsi pu se joindre au groupe dès le début des séances d'entraînement collectif au début du mois de juin. Finalement, Hazard n'a manqué que deux rencontres de championnat : contre Barcelone (victoire 2-0) et au Betis Séville (défaite 2-1), alors qu'il manqué 24 matches au total depuis le début de saison. Le Brainois de 29 ans avait subi une fracture de la cheville début décembre 2019, et était revenu début février, avant de se blesser au même endroit, le 22 février contre Levante. Le Real Madrid reçoit Eibar à huis clos au stade Alfredo Di Stefano (6.000 places), d'habitude utilisé par l'équipe de jeunes, à cause des travaux en cours au Santiago-Bernabeu. Les Madrilènes pointent au 2e rang à 5 points du FC Barcelone, qui s'est imposé 0-4 à Majorque samedi. (Belga)