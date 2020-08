Fulham s'est imposé 2-1 après prolongations face à Brentford mardi lors de la finale des playoffs de Championship, la deuxième division anglaise de football. Un succès qui permet au club londonien de remonter en Premier League un an après l'avoir quittée. Denis Odoi a joué 110 minutes pour Fulham.Dans une rencontre très disputée, il fallait attendre la première période des prolongations pour voir Fulham ouvrir le score sur un coup franc astucieux de Bryan (105e). Le défenseur des 'Cottagers' assurait la victoire des siens à quatre minutes du terme (116e). Dans le temps additionnel, Dalsgaard (ex-Zulte Waregem) réduisait la marque pour Brentford (120e+4) mais en vain. Un an après sa relégation en Championship, Fulham va retrouver déjà la Premier League. En plus de Denis Odoi, le club londonien compte trois autres anciens de Jupiler Pro League dans ses rangs: Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), Neeskens Kebano (ex-Charleroi et Genk) et Anthony Knockaert (ex-Standard) Leeds et West Bromwich Albion sont également promus en Premier League la saison prochaine. Leeds, champion en D2 anglaise, va retrouver l'élite du football anglais pour la première fois depuis 2004. (Belga)