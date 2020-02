Eden Hazard est sorti du terrain en boitant, samedi, à Levante, où le Real Madrid a été battu 1-0 lors de la 25e journée du championnat d'Espagne.Hazard revenu d'une "microfracture" à la malléole de la cheville droite il y a à peine dix jours, a été remplacé par le Brésilien Vinicius à la 65e minute du match. Il a ensuite échangé quelques mots avec son entraîneur français Zinédine Zidane, avant de regagner le banc. De quoi inquiéter le Real Madrid, alors que les 'Merengues' abordent une semaine décisive avec la visite de Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions mercredi suivie par celle du FC Barcelone en championnat quatre jours plus tard. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Morales à la 79e minute. Le milieu espagnol a surpris Thibaut Courtois d'une reprise instantanée après un long ballon en profondeur. Avec cette défaite, Real Madrid (53 points) laisse la première place de la Liga au FC Barcelone (55), victorieux 5-0 d'Eibar dans l'après-midi. Levante (32 points) est dixième. - ITALIE - L'AC Milan a partagé 1-1 sur la pelouse de la Fiorentina, samedi, lors de la 25e journée du championnat d'Italie. Les 'Rossoneri' semblaient pourtant bien partis après le but d'ouverture de Rebic (56e) et le rouge reçu par Dalbert '62e). Mais la Fiorentina a égalisé à cinq minutes du terme sur un penalty de Pulgar. Alexis Saelemaekers est mointé au jeu à la 81e minute. L'AC Milan partage la sixième place avec Naples. La Fiorentina (29 points) est 13e. (Belga)