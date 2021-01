Le Stade Rennais est resté muet face à Lille qui l'a emporté 0-1 dimanche lors de la 21e journée de Ligue 1 sur un but de Jonathan David. Les Lillois rejoignent le PSG en tête de la Ligue 1.Un unique but de l'ancien Gantois Jonathan David en début de rencontre (16e) a permis aux Lillois de faire tomber Rennes, invaincu en Ligue 1 depuis la réception de Lens le 5 décembre dernier (0-2), soit sept matches de rang. En regain de forme depuis plusieurs semaines après des débuts timides, Jérémy Doku a joué toute la rencontre mais n'a pu aider ses coéquipiers à faire tomber les Lillois, leaders de Ligue 1 à l'issue de la rencontre, à égalité avec le Paris Saint-Germain (45 points). Les Rennais sont stoppés dans leur élan et restent 5e avec 36 points. (Belga)