Avec la défaite de la Juventus à Naples et le match délicat qui attend l'Inter dimanche contre la Lazio, l'AC Milan avait l'occasion de prendre trois points primordiaux en visite au Spezia. C'est tout l'inverse qui s'est produit pour Alexis Saelemaekers et ses équipiers, battus 2-0 dans ce match de la 22e journée de Serie A.Déjà dominés dans le premier acte, les Rossoneri ont logiquement encaissé à la 56e minute sur un but de Giulio Maggiore (1-0, 56e) après un rapide contre. Simone Bastoni, sur coup franc, a scellé la victoire des siens (2-0, 67e). Malgré cinq changements, dont la sortie d'Alexis Saelemaekers notamment (83e), les Milanais n'ont jamais semblé dans le coup samedi soir. Au classement, l'équipe de Stefano Pioli reste malgré tout en tête avec 49 points. L'Inter de Romelu Lukaku, 47 points, pourrait prendre les commandes du championnat en cas de victoire contre la Lazio (20h45). Le Spezia est 14e (24 points). (Belga)