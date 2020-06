La Juventus est la première équipe qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie après son partage 0-0 (aller 1-1) face à l'AC Milan lors du match retour de la demi-finale vendredi. Sur le banc au coup d'envoi, Alexis Saelemaekers est monté au jeu à la 88e minute pour les Milanais.Le début de rencontre était très animé et la Juventus se voyait accorder un penalty manqué par Cristiano Ronaldo (16e). Dans la foulée, Milan était réduit à dix suite à l'exclusion de Rebic (17e). En supériorité numérique, les 'Bianconeri' dominaient les débats mais ne parvenaient pas à trouver la mire. Sur le banc au coup d'envoi, Alexis Saelemaekers est monté à la 88e minute pour Milan et n'a pas su faire la différence dans les dernières minutes. Un score nul et vierge qui permet à la Juventus de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie qui se jouera le 17 juin à Rome. En finale, les Turinois affronteront Naples et Dries Mertens ou l'Inter Milan et Romelu Lukaku. Les Napolitains s'étaient imposés 0-1 à l'Inter lors du match aller. Le manche retour aura lieu samedi. (Belga)