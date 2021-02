Alors que le score était toujours vierge au repos, l'Atalanta s'est imposé 4-2 dimanche face à Naples, toujours privé de Dries Mertens blessé à la cheville, au cours de la 23e journée du championnat d'Italie. Au classement, le club de Bergame est 4e avec 43 points tout comme l'AS Rome (3e), qui a disputé un match de moins, et la Lazio (5e). Naples est 7e (40 points).L'attaquant colombien de l'Atalanta Duvan Zupata a lancé le festival de goals (52e, 1-0) et Piotr Zielinski a égalisé pour Naples (56e, 1-1). Robin Gosens (64e, 2-1) et Luis Muriel (71e) ont permis aux Lombards de prendre le large avant que le même Gosens ne trompe son gardien (76e, 3-2). Finalement, Christian Romero a assuré la victoire des Atalantini (79e, 4-2). (Belga)