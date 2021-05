L'Atlético Madrid s'est imposé 2-1 contre la Real Sociedad dans un match de la 36e journée du championnat d'Espagne de football. Buteur avec les Colchoneros, Yannick Carrasco a joué toute la rencontre. Adnan Januzaj est lui resté sur le banc du côté de la Sociedad.Oublié par la défense basque, Carrasco était idéalement servi par Marcos Llorente. Le Diable Rouge glissait ensuite le cuir sous les jambes d'Alex Remiro pour ouvrir le score (16e). Les Colchoneros doublaient ensuite la mise via Angel Correa (28e). En fin de rencontre, Zubeldia relançait le suspense dans la rencontre (83e) mais les Madrilènes tenaient le bon bout pour décrocher un succès crucial dans la course au titre. Au classement, l'Atlético conserve sa première place avec 80 points, quatre de plus que Barcelone, 2e, et cinq de plus que le Real Madrid, 3e, qui se rend à Grenade jeudi à 22h00. (Belga)