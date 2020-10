L'Atlético Madrid a battu 2-0 le Betis samedi lors de la septième journée du championnat d'Espagne. Yannick Carrasco est monté à la pause pour les 'Colchoneros' mais, blessé, a été remplacé à la 83e minute.Marcos Llorente (46e) et Suarez (90e+1) ont marqué les buts de l'Atlético. A la 71e, Carrasco a provoqué l'exclusion de Montoya, qui l'a arrêté fautivement alors que le Diable Rouge pouvait se présenter seul devant le gardien du Betis. Avec 11 points en cinq matchs, l'Atlético revient à deux longueurs du leader provisoire, le Real Madrid, vainqueur 1-3 du Clasico à Barcelone dans l'après-midi et qui a joué un match de plus. (Belga)