L'Inter Milan a été tenu en échec (2-2) à l'Hellas Vérone, jeudi, en clôture de la 31e journée du championnat d'Italie. Romelu Lukaku, aligné 76 minutes, est impliqué sur le premier but milanais.Darko Lazovic a donné rapidement l'avantage à Vérone au terme d'une action individuelle (2e). Vérone a frôlé le deuxième but lorsque le poteau a repoussé la frappe de Veloso (19e). L'Inter a renversé la situation en début de seconde période. A la 49e, Lukaku se retournait et frappait, le ballon heurtait le poteau. Candreva avait bien suivi et remettait les deux équipes à égalité (49e). A la 55e, sur un centre de la droite de Candreva, le défenseur de Vérone Dimarco déviait le ballon dans ses propres filets. Vérone trouvait les ressources pour égaliser en fin de rencontre grâce à une frappe de l'entrée du rectangle de Miguel Veloso (86e). Au classement, l'Inter (65 points) est dépassée par l'Atalanta (66), victorieuse de la Sampdoria mercredi, et recule en quatrième position, mais avec une avance confortable sur l'AS Rome (51), cinquième, dans la course à la Ligue des Champions. L'Hellas Vérone (43 points) est neuvième et peut toujours rêver d'une qualification européenne. (Belga)