L'Inter Milan, sans Romelu Lukaku, a retrouvé la 2e place après sa victoire... face à Torino lundi soir en clôture de la 32e journée de Serie A. Romelu Lukaku n'était pas sur la feuille de match. Son entraîneur Antonio Conte avait indiqué dimanche que le Diable Rouge avait "un petit problème", sans donner de détails. Selon la presse italienne, l'attaquant belge est diminué par une gêne musculaire.Les Turinois ont ouvert le score après 17 minutes par Belotti, menant 0-1 au repos. L'Inter a pris les commandes du match en seconde période, égalisant par Yoing (49e) et prenant l'avance par Godin (51e) et Martinez (61e). L'Inter pointe au 2e rang avec 68 points, à égalité avec la Lazio Rome, battue par Sassuolo (1-2) samedi. La Juventus est en tête avec 76 unités. Les leaders avaient partagé 2-2 samedi face à l'Atalanta, 4e (67 points) et toujours en course pour la Ligue des champions. Torino est 16e avec 34 points, à 5 longueurs de la zone rouge. (Belga)