La Juventus a remporté la Supercoupe d'Italie contre Naples (2-0), offrant son premier titre comme entraîneur à Andrea Pirlo, quatre mois après ses débuts, mercredi à Reggio Emilia. Il s'agit de la 9e victoire dans cette compétition de la Juventus en 16 rencontres. Monté au jeu à la 72e, Dries Mertens a obtenu un penalty que Lorenzo Insigne n'a pas transformé en faveur du Napoli.Un but de l'inévitable Cristiano Ronaldo a débloqué ce match longtemps très fermé. Sur le corner tiré par Federico Bernardeschi, Tiémoué Bakayoko a été surpris et le ballon est arrivé à Cristiano Ronaldo, qui traînait devant le but de David Ospina (64e). Naples a manqué l'occasion de revenir en toute fin de match, son capitaine Lorenzo Insigne ayant envoyé à côté un penalty accordé pour une faute de Wenstonn McKennie sur Mertens après intervention du VAR (80e). Sur un ultime contre, le tout aussi inévitable Alvaro Morata a assommé pour de bon les joueurs de Gennaro Gattuso (90+5e). (Belga)