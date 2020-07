La Lazio Rome est assurée de jouer la Ligue des champions. Les 'Biancocelesti' sont certains de terminer dans le top 4 de la Serie A, qualficatif pour la C1, après leur victoire 2-1 sur Cagliari jeudi en clôture de la 35e journée de Serie A. Jordan Lukaku est monté au jeu à la 58e minute dans les rangs romains, remplaçant Jony.Silvio Proto a suivi la rencontre depuis le banc de la Lazio, alors que Cagliari était toujours privé de Radja Nainggolan, blessé. Ecarté pour raisons disciplinaires lundi face à la Juventus, Jordan Lukaku s'est retrouvé sur la feuille de match jeudi. Il est monté à la 58e minute alors que le score était de 1-1 après l'ouverture du score par Giovanni Simeone à la 45e minute et l'égalisation signée Sergej Milinkovic-Savic à la 47e. Ciro Immobile a inscrit le but de la victoire à l'heure de jeu. La Lazio pointe au 4e rang avec 72 points et ne peut plus être rejointe par l'AS Rome, 5e avec 61 unités. Par conséquent, les Romains sont assurés de retrouver la Ligue des champions, treize ans après leur dernière participation à la C1. Les 'Biancocelesti' peuvent encore terminer sur le podium, eux qui sont à 2 points de la 2e place de l'Atalanta et 1 longueur de l'Inter Milan. (Belga)