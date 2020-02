Grâce à un succès 2-1 contre Mirandes (D2) en demi-finale aller de la Coupe du Roi, la Real Sociedad a pris une option sur la finale, jeudi soir à Saint-Sébastien. Adnan Januzaj est monté à la 77e minute quand le score était déjà acquis.Les Basques ont pris le meilleur départ contre le dernier respacé de deuxième division. Mikel Oyarzabal a marqué le premier goal sur penalty (1-0, 9e) avant que Matheus Aias ne rétablisse l'égalité (1-1, 39e) sur un tir dévié. Martin Odegaard a donné la victoire à la Real Sociedad juste avant la pause (2-1, 43e). Mercredi, l'Athletic Bilbao a remporté le match aller contre Grenade (1-0) grâce à un but de son capitaine Iker Muniain. Une finale entièrement basque, inédite, est désormais probable après les rencontres aller. Les matches retour se tiendront les 4 et 5 mars avant la finale prévue le 18 avril à Séville, au stade de la Cartuja. - Résultats et programme de la Coupe du roi . Demi-finales aller Mercredi: Athletic Bilbao - Grenade 1-0 Jeudi: Real Sociedad - Mirandés (D2) 2-1 . Demi-finales retour Mercredi 4 mars: Mirandés (D2) - Real Sociedad Jeudi 5 mars: Grenade - Athletic Bilbao La finale est programmée le 18 avril à Séville (stade de la Cartuja). (Belga)