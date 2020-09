Le Hertha Berlin n'a pas décroché une deuxième victoire vendredi lors du match d'ouverture de la deuxième journée du championnat d'Allemagne de football. Avec Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio, l'équipe de la capitale s'est inclinée 1-3 devant Francfort.André Silva sur penalty (30e), Bas Dost (37e) et Sebastian Rode ont inscrit les buts des Aigles, qui prennent temporairement la tête avec 4 points. Le Hertha, qui a réduit l'écart sur un autogoal de Martin Hinteregger (78e, 1-3) est 8e (3 points). Samedi, le Borussia Dortmund tentera d'aligner une deuxième succès de rang. Thomas Meunier et Axel Witsel sont disponibles pour affronter Augsbourg, contrairement à Thorgan Hazard, blessé. (Belga)