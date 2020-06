Le Real Madrid, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois titulaires, s'est imposé 3-1 face à Eibar dimanche soir lors de la 28e journée du championnat d'Espagne de football, la première depuis la reprise de la Liga après la suspension due à la pandémie de coronavirus.Eden Hazard, revenu de blessure durant l'arrêt des compétitions, n'a pas tardé à se montrer décisif. Cest lui qui est à la base du premier but, inscrit par Toni Kroos après seulement 4 minutes de jeu. Eden Hazard, qui jouait premier match officiel avec le Real depuis le 22 février, et sa fissure du péroné survenue à la 67e minute du match perdu à Levante, délivrait ensuite l'assist à Sergio Ramos sur le but du 2-0 à la 31e minute. Le Brainois eut encore un pied dans le 3e but merengue. Le gardien d'Eibar repoussait l'envoi du Belge à la 37e et Marcelo était à la récupération pour faire 3-0. Le défenseur brésilien célébra son but en s'agenouillant poing levé et tête baissée en hommage à la lutte antiraciste. Eden Hazard a été remplacé par Vinicius à la 61e minute, visiblement à nouveau gêné par sa cheville droite. Thibaut Courtois, qui disputait son 500e match professionnel, a sorti plusieurs ballons chauds, devant Exposito (49e et 57e) et Pedro Leon (69e). Le portier madrilène n'a toutefois rien pu faire face à Pedro Bigas, qui a sauvé l'honneur des visiteurs à l'heure de jeu. Grâce à cette victoire, acquise à huis clos dans le stade d'entraînement Alfredo Di Stéfano -le Santiago Bernabeu étant en travaux-, permet au Real de rester à 2 points du leader, le FC Barcelone, qui s'est imposé 0-4 à Majorque samedi. (Belga)