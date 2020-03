Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois mais toujours sans Eden Hazard blessé, a remporté 2-0 le 'Clasico' contre le FC Barcelone, dimanche soir grâce à des buts de Vinicius (71e) et Mariano Diaz (90e+2). Ce succès permet aux Merengues de reprendre la première place du classement de la Liga après 26 journées avec 56 points contre 55 au Barça. Courtois a réalisé sa 12e 'clean sheet' en 23 rencontres de championnat cette saison.Si le Real Madrid a mieux entamé la rencontre, Barcelone a eu les meilleures occasions en première période. Comme les Merengues ont pris plus de risques à la relance, Courtois a été sollicité à deux grosses reprises. Le Diable Rouge s'est d'abord interposé devant Arthur, qu'Antoine Griezmann avait lancé dans le dos de la défense madrilène (34e), avant de remettre le couvert face à Lionel Messi, pourtant parfaitement servi par Sergio Busquets (38e). En début de seconde période, le Barça s'est porté à l'attaque mais ses tentatives dans les airs n'ont pas déstabilisé le Real, plus à l'aise dans cet exercice. La première grosse opportunité a été pour les Madrilènes mais Marc-André ter Stegen a sorti une frappe enroulée en pleine lucarne d'Isco (56e). Peu après, le gardien allemand était battu par une reprise de la tête du même Isco mais Gerard Piqué a sauvé sur la ligne (61e). Ter Stegen a finalement été surpris par un envoi de Vinicius dévié par Piqué (71e, 1-0). Le Real a eu plusieurs fois l'occasion de faire le break. Il y est parvenu dans les arrêtes de jeu. Diaz a été l'auteur du but, une minute après avoir remplacé Benzema (90e+2, 2-0). Le club de la capitale mettait ainsi fin à une série de trois matchs sans victoire, dont une défaite en Ligue des Champions. (Belga)