Les Belges à l'étranger - Le Stade de Reims, avec ses trois Belges, battu à Lorient

Le FC Lorient l'a emporté face à Reims et sa défense belge samedi lors de la 24e journée de Ligue 1 (1-0). Les Lorientais s'éloignent ainsi de la zone rouge.Un unique but de Laurent Abergel (53e) a permis à Lorient de l'emporter face à Reims où Wout Faes et Thomas Foket ont joué toute la rencontre et où Thibault De Smet est entré au jeu à la 75e minute et a été averti à la 87e. Lorient (17e avec 22 points) prend donc trois points d'avance sur Nantes, premier reléguable. Reims est 12e de Ligue 1 avec 28 unités. (Belga)

